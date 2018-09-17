С оружием или на выборах: Как украинцы готовы отстаивать свои права (Инфографика). Новости

В Украине большинство граждан выступают за цивилизованное отстаивание своих прав. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» Александр Чашковский.

«Мы спросили о формах защиты своих прав и гражданской позиции, к которым бы люди прибегли. Лидирующую позицию занимает участие в выборах – люди за цивилизованное отстаивание своих интересов. Практически 70% считают, что метод, которым они смогут что-то изменить в Украине, это участие в выборах – сменить власть, сменить партию в Верховной Раде, президента или депутатов на местных выборах», – сказал он.

«Около 20% считают, что достаточно действенным способом является подписание разного рода петиций, обращений. Что самое небезопасное – 3,8% наших граждан готовы взять в руки оружие, это очень опасный звоночек», – продолжил Чашковский.

Фото: Донецкие новости

По его словам, социологи мониторят динамику изменения мнения тех людей, которые готовы защищать свои права, взяв в руки оружие. «Опасным является то, что этот процент фактически колеблется в районе от 2% до 4% в Украине на протяжении нескольких последних лет», – добавил он.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной. Война на Донбассе для 60% граждан является главной проблемой, опережая проблемы низких зарплат и пенсий и обеспокоенность ростом тарифов. При этом почти 56% населения Украины не поддерживают массовые акции протеста.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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