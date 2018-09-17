В «ДНР»: В Донецке дотла сгорел автомобиль (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 16 сентября дотла сгорела машина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Автор поста показал, что осталось от машины.
Также в соцсетях уточняют, что пожар произошел около 18:00 недалеко от школы №96 на пр. Красногвардейском, на место происшествия приезжали две пожарные машины и «полиция».
Дончане отмечают, что сгорел автомобиль «Chevrolet Aveo»:
- Максим: «То не "Ланос", а "Aveo"»;
- Татьяна: «"Авео",а не "Ланос"»;
- Виктория: «"Авео"».
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