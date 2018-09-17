В «ДНР»: В Донецке дотла сгорел автомобиль (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 16 сентября дотла сгорела машина. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Автор поста показал, что осталось от машины.

Также в соцсетях уточняют, что пожар произошел около 18:00 недалеко от школы №96 на пр. Красногвардейском, на место происшествия приезжали две пожарные машины и «полиция».

Дончане отмечают, что сгорел автомобиль «Chevrolet Aveo»:

Максим: «То не "Ланос", а "Aveo"»;

Татьяна: «"Авео",а не "Ланос"»;

Виктория: «"Авео"».

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