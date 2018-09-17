В соцсетях показали, как сегодня выглядит стадион «Шахтер» в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на стадионе «Шахтер» в парке им. Щербакова растет бурьян и небольшие деревья. В целом стадион и газон на нем находится в запущенном состоянии. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Донецк. Легендарный стадион "Шахтер". Наши дни», – пишет автор поста в одном из местных сообществ.

Фото сделаны пользователем соцсетей Димой Ягодкиным

Жители Донецка отмечают, что вид стадиона вызывает печальные чувства:

Олег: «Е-мое, капец полный. Помню, как еще пацаненком ходил на матчи. Печально»

Денис: «Аэропорт еще покажите... Тоже вид плачевный»;

Виталий: «Ужас».

Также пользователи соцсетей напоминают, что стадион не работает несколько лет. «С 2003 года не работает... Как-то так», – пишет Эдди.

Люди возмущены тем, что стадион стоит бесхозным, в то время как там можно было бы проводить тренировки для детей. «Пустили бы туда детей, пусть тренировки проводили бы. Нет, пусть сгниет, пропадет, но никому не дадим», – считает Сергей.

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