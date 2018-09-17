У Путина не было планов о войне на Донбассе, – британский политолог. Новости

У президента России Владимира Путина был план об аннексии Крыма, но не планировался затяжной вооруженный конфликт на Донбассе. Об этом рассказал британский политолог и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон.

«Существовал российский план о милитарной операции в Крыму, уже 6 лет после войны в Грузии, и Путин видел возможность использовать этот план. Аннексия Крыма технологически – это блицкриг. Он использовал слабость власти в Украине, но относительно войны на Донбассе – совсем другое дело», – сказал он.

По его мнению, у Кремля не было единого плана о войне на Донбассе. «Было много разных и даже конкурентных планов российских кураторов, которые вкладывали Путину в уши: "То, что мы сделали с Крымом, мы также можем сделать и там". И это было большой ошибкой, и это – кошмар: сначала план, потом – образ», – подчеркнул Уилсон.

«Четыре года тому назад Украина практически не имела своей армии, но за эти годы она создала новую армию, почти с нуля, и это большой успех… Но, если Россия использовала бы все свои силы, этой армии недостаточно для защиты», – отметил он.

Британский эксперт добавил, что международные эксперты, отслеживающие политическую ситуацию в Украине сходятся во мнении, что сепаратистские настроения в нашей стране были искусственно созданы Россией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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