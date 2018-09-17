Наказывать, прощать или забыть: Что делать с правосудием на Донбассе. Новости

Если украинские власти серьезно заинтересованы в установлении стабильного мира на Донбассе после окончания вооруженного конфликта, им нужно начать не только системные реформы законодательства о переходном правосудии, но и поднять этот вопрос для обсуждения в обществе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

«В глубине законодательных изменений лежит вопрос: насколько мы готовы смириться с тем, что у нас произошло, насколько мы готовы принять это историческое прошлое, хотя бы с 2014 года, и что мы должны сделать по отношению к тем людям, которые воевали с обеих сторон: наказывать, наказывать умеренно, частично прощать, молча забыть то, что было – вариантов здесь мировая история подсказывает много, но это должен быть наш выбор, а эта дискуссия в обществе, к сожалению, пока не началась», – сказал он.

По его словам, в переходном правосудии есть масса подводных камней, которые могут спровоцировать волны возмущения в Украине после того, как люди узнают правду о событиях вооруженного конфликта на Донбассе, ставших историей.

С мнением Олега Мартыненко согласен и руководитель Программы USAID «Права человека в действии» Тарас Цимбровский: «В ходе вооруженного конфликта нарушения прав человека происходят с обеих сторон, и это один из самых чувствительных вопросов, но его нужно принять, и на это уже неоднократно обращали внимание международные институции и мониторинговые миссии, которые работают на территории Украины, указывая на то, что до сих пор Украина не преодолела уровень безнаказанности, который касается уголовного преследования украинских военных, которые, возможно, причастны к совершению преступлений. Это то, с чем Украине еще придется столкнуться», – дополнил он.

Как ранее сообщал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко, правозащитники подготовили законопроект о переходном правосудии на Донбассе, который включает в себя комплекс вопросов и пути их решения на законодательном уровне в период возвращения неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию. Документ разрабатывался под руководством Валерии Лутковской, которая еще была действующим омбудсменом Украины, с группой правозащитных организаций и народных депутатов, в том числе с участием представителей ООН. Документ был написан с декабря 2017 года по февраль 2018 года. Его рабочее название – «О положениях государственной политики по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта».

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