Сводка из зоны ООС за 16 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. НВФ осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Из минометов калибром 120 мм противник обстрелял позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы калибром 82 мм применил по украинским военным у Лебединского на мариупольском направлении. Также по позициям Объединенных сил у Новогригорьевки НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

С начала суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 377 единиц. При обстрелах применялись минометы, гранатометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем оказались территория Донецкого аэропорта, село Спартак в северном пригороде Донецка, поселок Старомихайловка, Горловка и прилегающие к ней поселки Доломитное и Верхнеторецкое, Тельманово, а также села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Саханка».

Также в «ДНР» уверяют, что «вчера вечером украинские подразделения обстреляли Докучаевск. В многоквартирном доме по ул. Ленина в одной из квартир повреждено остекление».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов станковых, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Михайловка, Первомайск, Сокольники, Лозовое. В результате обстрела в Михайловке получили повреждения 4 жилых дома. Информация о пострадавших уточняется».