Просто зла не хватает: Жители Донецка жалуются на работу риелторов. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке перечень услуг, которые предоставляют большинство риелторов, очень мал, однако они берут за свою работу большие деньги. При этом связаться без посредников с собственником квартиры либо дома достаточно сложно. Ситуацию с риелторами местные жители обсуждают в соцсетях.

«Бесят риелторы! Это какой-то ужас. Настолько безответственное отношение к работе и к людям, просто зла не хватает! Вам какого фига люди платят эти комиссии?! Ситуация: ищем срочно дом. Звоним риелторам, в ответ: "Я перезвоню вам". Все, тишина! На этом их работа закончена. Никто не перезвонил. С собственником не свяжешься, все объекты себе забрали и не работают. Если человек звонит вам и говорит, что срочно, это так сложно понять?», – пишет автор поста.

Дончане отмечают, что риелторы подчас используют некоторые уловки в своей работе:

Рома: «Особенно, когда в объявлении одна квартира, а по факту "есть еще один очень хороший вариант", который ни**я не хороший»;

Александр О.: «Офигевшие, да. Еще и мебелью приторговывают, которую старые хозяева оставляют. И вообще, за что им платить? За то, что сам в интернете объявление нашел, сам позвонил? А этот человек не может время даже найти, чтобы показать квартиру, как тебе удобно. Я за такую работу еще бы с них вычитал 1 тыс. долл., а не платил»;

Игорь: «Больше всего раздражало, когда выкладывали несуществующие квартиры по нереально низким ценам. Например, до всех событий часто в "Алло" висело: "Б. Пушкина, с евроремонтом, окна пластик, 1800 грн. Звонишь, и, ясное дело, такой квартиры нет. Зато когда к тебе приходят люди и ты называешь им цену, они делают круглые глаза, "ого, как дорого" и тычут в газету»;

Инна: «Дети сняли квартиру на год. Заплатили риелтору. Через 3 месяца хозяйка заявила, что приезжает сестра, и квартиранты должны съехать. Риелтор ничем помочь не смогла и за услуги деньги не вернула. Я думаю, что это развод совместно с хозяйкой. На сайте объявление об этой квартире изменено недавно, и она опять сдается».

Также люди говорят о том, что стоимость услуг риелторов чересчур завышена, а помощи от таких риелторов в вопросе сбора справок, оформления документов и т.д. ждать не приходится:

Анастасия С.: «И за их "услуги" еще 1 тыс. баксов отдать надо. А когда спрашиваешь, за что вам платить, они глазки закатывают и говорят: ну, это ж я вам нашла квартиру. Хотя ты сам сидишь, просматриваешь объявления, обзваниваешь, договариваешься о просмотре и оформляешь тоже все сам»;

Александр Н.: «Согласен, приходилось еще все справки собирать самим, вот нулевая помощь была»;

Лора: «Берут деньги непонятно за что. Акт о проделанной работе не дают»;

Анастасия С.: «При покупке/съеме квартир люди все делают сами. А риелторы тупо на сделку приходят, и берут ни за что бабосы»;

Анастасия И.: «Дом смотрела за ком. услуги. А агент просит 2 тыс. руб. Спросила, за что? А она отвечает, я же вас встретила и дом показала»;

Галина: «За свой "тяжелый" труд берут необоснованно высокую плату. А, интересно, они показывают свои доходы в декларации»;

Евгения: «Мне на этой неделе 4-ро обещали перезвонить – и тишина! Одна особа согласилась встретиться на показ, но то ей время не подходит, то хозяевам не подходит... Встретились, глянули на эту развалюху… Я возражаю, что тут сначала надо считать, сколько придется вложить в этот дом, а потом решать. Мне сказали, мол, отвечайте – да или нет, что там считать, не морочьте мне голову! Вы тратите мое время! Ах, да, документы у них не готовы... Их ждать еще полгода надо. Вот за что этим людям такие деньги платить?! Я ищу, я звоню, я узнаю, я еду смотреть, а у них только время отнимаю»;

Сергей: «Подтверждаю. Никто не перезванивает. Сам им звонишь»;

Ханна: «Они ж еще и ленивые до ужаса. В одной из квартир решили делать опись всей бытовой техники в договор аренды, риелтор писала и возмущалась, что я трачу ее время, что так не делают и вообще она не обязана».

При этом многие жители Донецка высказались в поддержку посредников:

Марина: «Мне нравится наш народ... Не готовы платить – делайте все сами»;

Роман: «Как в торговле нас на***ют каждый день, вас мало интересует. Как правительство нас обуло и кинуло – тоже. Но во всем виноваты риелторы»;

Игорь: «В риелторах, конечно, смысл есть. Мне, например, как бывшему арендодателю, очень удобно было: выдал данные 1 человеку, рассказал про все проблемы и все. А так, если самому давать номер телефона, то приходится много раз на дню объяснять, что за квартира и пр. Даже если человек увидел объявление и увидел фотки с описанием, то все равно что-то да спросит.

Кроме того, опытный риелтор сразу отсекает тех, кому я бы никогда не сдал»;

Ирина: «А мне риелторы до войны постоянно на клиентов жаловались. Та же фигня: заказал просмотр и пропал, телефон не отвечает. Таких случаев прилично было, зря потраченное время и нервы. Сейчас в основном люди арендуют без посредников».

Напомним, жители Донецка рассказали, сколько платят за аренду квартир.

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