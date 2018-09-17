Ситуация на Донбассе не такая однозначная для мира, как в Крыму, – эксперт. Новости

В период вооруженного конфликта действует международное гуманитарное право и его нормы одинаковы для обеих сторон, хотят этого в Украине или нет, несмотря на то, что международные институции еще не могут дать точную оценку ситуации на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал руководитель Программы USAID «Права человека в действии» Тарас Цимбровский.

По его словам, совокупность международных документов по гуманитарному праву в равной мере касается обеих сторон вооруженного конфликта. «Если будут определенные доказательства, указывающие, что определенные военные преступления были совершены той или иной стороной, нужно будет давать им оценку. Некоторые такие процессы, важные для переходного правосудия, сейчас идут на международных площадках. И мы знаем, что в этом плане для обеих сторон доступны международные механизмы», – сказал он.

Он напомнил, что сейчас в офисе прокурора Международного уголовного суда рассматривают ситуацию в Украине. «Они ее так называют – ситуация в Украине, поскольку пока не могут дать окончательную оценку, чем это является – или это международный вооруженный конфликт, или это не международный вооруженный конфликт. Но, судя по последним отчетам, мы можем говорить о том, что дело движется в правильном направлении», – отмечает эксперт.

«Уже установлено, что на территории АР Крым ситуацию нужно квалифицировать, как международный вооруженный конфликт, тут целиком очевидно, поскольку путем аннексии этой территории РФ выступает страной-оккупантом, которая несет ответственность за администрирование этой территории и обеспечение совокупности всех прав и обязанностей. При этом ситуация на востоке Украины не является настолько однозначной – тут присутствуют признаки не международного вооруженного конфликта, и международного вооруженного конфликта», – добавил Цимбровский.

Как сообщалось ранее, Украина на международном уровне доказывает ведение агрессивной войны на Донбассе со стороны России и контролируемых ею «ДНР» и «ЛНР». В июле 2018 года представитель военной прокуратуры Украины проинформировал, что продолжается предварительное изучение материалов, поданных в офис прокурора Международного уголовного суда о добытых доказательствах ведения представителями власти и вооруженными силами РФ агрессивной войны на Донбассе и в Крыму.

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