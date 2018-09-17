На Донетчине останавливают важную для области насосную станцию. Новости

Сегодня, 17 сентября, в 12:00 будет остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

От указанной станции вода из канала «Северский Донец-Донбасс» подается на 4 фильтровальных станции: Карловскую (водоснабжение городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острое, Цукурино; сел Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение городов Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселка городского типа Новотроицкое; сел Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

В пресс-службе сообщили, что остановка насосной станции необходима для выполнения ремонтных работ по восстановлению целостности напорного трубопровода №1 диаметром 1400 мм в районе Авдеевской промзоны, который был поврежден в результате боевых действий в январе 2017 года.

Также сообщается, что на Старокрымскую фильтровальную станцию вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища, на Карловскую – из Карловского водохранилища. Так как Великоанадольская фильтровальная станция резервного источника водоснабжения не имеет, в населенные пункты, которые получают воду от этой фильтровальной, в период выполнения ремонтных работ вода подаваться не будет.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция была обесточена 6 сентября. В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки (22 тыс. человек). После запуска 12 сентября Донецкой фильтровальной станции, воду постепенно начали подавать в дома горожан. Известно, что вода стала поступать населению 13 сентября рано утром.