В «ЛНР» на железнодорожной станции произошел пожар. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. произошел пожар на железнодорожной станции «Колпаково» (Антрацитовский р-н). Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«16 сентября в 19:40 в службу "101" Антрацита поступило сообщение от дежурной железнодорожной станции "Карахаш" о том, что на станции "Колпаково" горит деревянный вагончик, огонь угрожает зданию путейной Штеровской дистанции путевой части №10», – утверждают в пресс-службе.

Когда сотрудники «МЧС» прибыли на вызов, они выяснили, что вагончик полностью охвачен пламенем, огонь перекинулся на крышу расположенной в 2-х м путейной. Строение использовалось как склад для железнодорожного оборудования и инструментов. «Загорание ликвидировали в 22:45. Пожаром уничтожен вагон площадью 21 кв. м, крыша путейной на площади 64 кв. м. Все материальные ценности, находящиеся внутри нее, удалось спасти. Жертв и пострадавших нет», – уверяют в «МЧС».

Предполагаемой причиной загорания в «ЛНР» назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. По словам работников станции, вагончик, где был очаг загорания, как временный приют часто использовали люди без определенного места жительства.

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