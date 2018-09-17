В Украине чаще всего за вступление в Евросоюз выступает молодежь, – опрос. Новости

В Украине большинство населения проголосовало бы за вступление в Европейский Союз, если бы сейчас по этому вопросу был проведен референдум. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в Европейский Союз, как свидетельствуют данные нашего опроса, за вступление бы проголосовали 58% опрошенных и 24% проголосовали бы против. Наибольшая поддержка вступления в ЕС в западном регионе – там 82% голосовали бы за, в западно-центральном регионе – 68%, в Киеве – 64%», – сказал он.

По его словам, также большинство сторонников вступления Украины в ЕС проживают в восточно-центральном регионе – 49% из них голосовали бы за, против – 31%. «В восточном и южном регионах число сторонников и противников вступления в ЕС мало отличается. Как и ранее, чаще всего за вступление в ЕС выступает молодежь, хотя даже в старшей возрастной группе более половины также выступает за вступление в ЕС», – рассказал Мищенко.

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной. Война на Донбассе для 60% граждан является главной проблемой, опережая проблемы низких зарплат и пенсий и обеспокоенность ростом тарифов. При этом почти 56% населения Украины не поддерживают массовые акции протеста.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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