В Краматорске разбили памятник актеру Леониду Быкову (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) разбит бюст актера Леонида Быкова. Личности 2-х мужчин, которые разбили памятник, установлены. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

В Краматорске вечером 16 сентября на площади возле ДК им. Л. Быкова в рамках музыкального марафона, посвященного 150-летию города, проходил праздничный концерт. Около 19:30 полицейские получили сообщение о том, что неизвестные пытаются залезть на постамент с бюстом Л. Быкова.

Полицейские на месте происшествия обнаружили упавший и разбившийся бюст, а также двоих мужчин. Как выяснилось, когда один из них пытался залезть на памятник, бюст не выдержал и упал вместе с ним. Правонарушителя забрала «скорая», второго доставили в отдел полиции. Личности обоих установлены, они местные жители, 29 и 28 лет.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Фото: со страницы Facebook сообщества «Краматорск Реальность»