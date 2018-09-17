Как проголосовали бы в Украине на референдуме о вступлении в НАТО (Инфографика). Новости

Если бы сегодня проводился референдум о вступлении в НАТО, в Украине поддержали бы такой курс 46% населения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.
«Если бы сегодня состоялся референдум за вступление в НАТО, за проголосовали бы 46% граждан, против проголосовали бы 32%. Наибольшая поддержка вступления в НАТО в западном регионе – 72% и в Киеве – 60%, а также в западно-центральном регионе – 56%», – сказал он.
Фото: Донецкие новости
«В восточно-центральном регионе число сторонников и противников вступления в НАТО примерно одинаковое, тогда как восточно-южных регионах противников вступления в НАТО больше половины опрошенных – 53% в восточных регионах и 51% – на юге, а чисто сторонников вступления в НАТО составляет на востоке 22%, а на юге – 25%», – добавил Мищенко.
Фото: Донецкие новости
Как сообщалось ранее, в Украине большинство населения проголосовало бы за вступление в Европейский Союз, если бы сейчас по этому вопросу был проведен референдум.
*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.
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