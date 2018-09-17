За год безвиза с ЕС меньше всего им пользовались жители востока Украины (Инфографика). Новости

За год действия безвизового режима со странами Европейского Союза меньше всего им пользовались жители восточных регионов Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«Согласно данным этого опроса, лично воспользовались безвизовым режимом на сегодняшний день 14% опрошенных. Чем западнее находится регион, тем чаще его жители пользовались безвизовым режимом. Больше всего таких в западном регионе – 27%, в Киеве – 19%, в западно-центральном регионе – 16%. В других регионах, которые находятся восточнее, всего 7-8%», – сказал он.

Фото: Донецкие новости

«Чем моложе респонденты, тем чаще они пользовались безвизовым режимом. Также, чем выше уровень доходов респондентов, тем чаще они ездили в страны ЕС, пользуясь безвизовым режимом», – добавил Мищенко.

Фото: Донецкие новости

Напомним, безвизовый режим со странами Евросоюза для граждан Украины вступил в силу 11 июня 2017 года.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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