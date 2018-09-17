В РФ заявили, что рейс MH17 был сбит украинской ракетой. Новости

Ракета, которой сбили рейс MH17 на Донбассе, принадлежала войсковой части в Украине. Такое заявление сегодня, 17 сентября, сделал начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин, передает российское издание «Meduza».

Как утверждают в российском министерстве, ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили «Boeing», в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. Сейчас эта войсковая часть также находится в Украине.

В Минобороны РФ уверяют, что узнали о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные, согласно заявлению, установили его благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о крушении «Boeing». Минобороны, как уверяют в России, выяснило, что ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. В РФ заявляют, что ракету, которой сбили «Boeing», выпустили 24 декабря 1986 года, а спустя 5 дней по железной дороге отправили в Украину. Также в России уверяют, что соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф «Совершенно секретно», однако Минобороны РФ рассекретило их.

Согласно отчету Международной следственной группы, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского «Бука» к сбиванию MH17. У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

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