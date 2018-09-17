Украинцев спросили, по какому пути нужно развиваться стране (Инфографика) . Новости

В Украине большинство населения выступают за то, чтобы государство нашло свой собственный путь развития, на втором месте находятся сторонники вступления в Евросоюз. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«Относительно того, каким путем нужно развиваться нашей стране, 40% опрошенных считают, что нужно определить свой собственный путь развития и опираться исключительно на свои силы. 32% считают, что нужно добиваться членства в Европейском Союзе, а 9%, что необходимо возобновить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 12% считают, что необходима, как интеграция в ЕС, так и развивать отношения с соседними странами на востоке», – сказал он.

«Точка зрения, что нужно определить свой собственный путь развития поддерживается относительным большинством респондентов в южном, восточном, юго-восточном и центральном регионах. Мысль о том, что нужно добиваться членства в ЕС, явно преобладает в западном регионе – эту мысль здесь разделяют 55% опрошенных, в западно-центральном регионе и в Киеве сторонники этих двух позиций представлены примерно одинаково», – продолжил Мищенко.

Фото: Донецкие новости

По его словам, восстановление дружеских отношений с Россией на востоке Украины поддерживается пятой частью опрошенных – 21%, в южном – 18%, в восточно-центральном – 11%, в других регионах – от 1% до 5%. «Чем моложе респонденты, тем больше из них считают, что нужно добиваться членства в ЕС, чем старше – тем чаще считают, что нужно обозначить свой собственный путь и развивать "дорожные отношения" с Россией. Чем выше уровень образования, тем чаще считают, что нужно добиваться членства в ЕС», – прокомментировал эксперт.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, в Украине большинство населения проголосовало бы за вступление в Европейский Союз, если бы сейчас по этому вопросу был проведен референдум.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

Читайте также: