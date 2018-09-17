В Украине зафиксировали уменьшение количества переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 17 сентября, в Украине учтены 1 млн 517 тыс. 888 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 сентября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 519 тыс. 937 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 2049 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: