Порошенко ввел в действие решение СНБО по Договору о дружбе с Россией. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией"». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба президента.

В пресс-службе отметили, что, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект Закона Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ».

Также, согласно решению СНБО, МИД должно проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора и об основаниях прекращения.

Как отметила представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны «была согласована позиция государства по не продолжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Она сообщила, что до 30 сентября РФ будет проинформирована нотой МИД Украины, а главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины «О международных договорах Украины».

Ранее сообщалось, что вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина не будет продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, но это не будет денонсацией договора.

Напомним, 28 августа в ходе совещания с послами в иностранных государствах Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора и призвал МИД внести необходимые документы для начала этого процесса. По словам Климкина, Украина до 30 сентября официально уведомит Россию о желании прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Как сообщалось ранее, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, от 1997 года, который РФ грубо нарушила, изменив законные границы, до сих пор считается действующим.

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