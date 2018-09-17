Через КПВВ «Майорск» мужчина пытался провезти в «ДНР» груз лекарств. Новости

В КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.) у мужчины обнаружили груз лекарств, которые он пытался провезти в «ДНР». Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«16 сентября в КПВВ "Майорск" на выезд на временно оккупированную территорию Украины на автомобиле прибыл гражданин Украины. Во время осмотра совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил среди личных вещей (в багажнике) обнаружены лекарственные средства на общую сумму 12 тыс. 929 грн», – говорится в сообщении.

«Представителями ГФС составлен протокол об административном правонарушении. Всего за минувшие сутки товаров с признаками контрабанды выявлено на сумму 40 тыс. грн», – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Читайте также: