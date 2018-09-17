Ситуация в пунктах пропуска днем 17 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «8:30 въезд в Горловку на украинском блокпосту – сразу на досмотр. На "ДНР" 25-30 машин»;

Елена: «Горловка: на выезд машин 30 на 10:00»;

Ольга: «12:15. Майорск, украинский блокпост: пешие сразу на проверку в обе стороны. Машин в Горловку немного»;

Елена: «13:07. На "ДНР" пеших человек 50»;

Ольга: «14:03. На все направления пусто».

КПВВ «Марьинка»:

«S»: «9:54. На "Каргилле" в Донецк машин 50»;

Лилия: «13:07. "Каргилл": на выезд 30 машин»;

Екатерина: «На 13:40 "Каргилл" в сторону Украины: 70 общей и около 10 льготной»;

Оксана: «14:40. "Каргилл" из Донецка: 34 машины + 2 льготники».

КПВВ «Новотроицкое»:

Дмитрий: «9:53. Со стороны Украины в Волновахе очередь. Где пост ГАИ был»;

Дмитрий: «10:06. Новотроицкое в Донецк – машин 20»;

«Житель Донбасса»: «11:11. В Еленовке пусто в обе стороны»;

Дмитрий: «11:24. Еленовка: в обе стороны машин по 10»;

Анна: «13:18. В Еленовке по 10 машин, не больше. В обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.