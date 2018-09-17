Ситуация в пунктах пропуска днем 17 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 17 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «8:30 въезд в Горловку на украинском блокпосту – сразу на досмотр. На "ДНР" 25-30 машин»;
- Елена: «Горловка: на выезд машин 30 на 10:00»;
- Ольга: «12:15. Майорск, украинский блокпост: пешие сразу на проверку в обе стороны. Машин в Горловку немного»;
- Елена: «13:07. На "ДНР" пеших человек 50»;
- Ольга: «14:03. На все направления пусто».
КПВВ «Марьинка»:
- «S»: «9:54. На "Каргилле" в Донецк машин 50»;
- Лилия: «13:07. "Каргилл": на выезд 30 машин»;
- Екатерина: «На 13:40 "Каргилл" в сторону Украины: 70 общей и около 10 льготной»;
- Оксана: «14:40. "Каргилл" из Донецка: 34 машины + 2 льготники».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Дмитрий: «9:53. Со стороны Украины в Волновахе очередь. Где пост ГАИ был»;
- Дмитрий: «10:06. Новотроицкое в Донецк – машин 20»;
- «Житель Донбасса»: «11:11. В Еленовке пусто в обе стороны»;
- Дмитрий: «11:24. Еленовка: в обе стороны машин по 10»;
- Анна: «13:18. В Еленовке по 10 машин, не больше. В обе стороны».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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