Покровск: Число школьников растет за счет переселенцев. Новости

В школах Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) количество учащихся ежегодно растет, в том числе, за счет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом «Донецким новостям» сообщила и.о. начальника отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.

Она отметила, в городе работает 12 общеобразовательных учреждений. Все школьники-переселенцы успешно прошли адаптацию и берут активное участие в общественной жизни школ, городов и поселка.

«В Покровске из общего числа – 7030 учащихся, сейчас в наших школах учатся 453 ученика, которые относятся к категории ВПЛ (6% от общего количества). 7 переселенцев являются победителями и призерами ученических олимпиад, 26 имеют высокие достижения в учебе по всем предметам школьного цикла. 52 ребенка-ВПЛ стали победителями разнообразных интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований», – рассказала Голуб.

Руководитель отдела образования выделила наиболее знаковых переселенцев:

Дарья Яровая (переселенка из Макеевки), ученица 9 класса ОШ №9 – победитель во Всеукраинской интернет-олимпиаде «Шаг к знаниями-2018» в номинации «Математика», а также стала третьей в интернет-викторине «Юный агроном» на Открытом областном чемпионате;

Елизавета Тупотина (переселенка из Донецка), ученица 11 класса лицея «Надежда» – призер различных этапов Всеукраинской олимпиады по физике и по зарубежной литературе, лауреат городского конкурса «Ученик года – 2018», а также победитель Всеукраинской интернет-олимпиады «На урок» по математике и в областном конкурсе «3D графика в инженерном дизайне»;

Тимур Максименко (переселенец из Донецка), ученик 11-Б класса УВК №1– победитель городского этапа Всеукраинской олимпиады по технологии, а также победитель ІІ областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»);

София Сурженко (переселенка из Донецка), ученица 7 класса ОШ №2 – победитель областных творческих конкурсов (образотворческое искусство), а также заняла 3-е место в областном конкурсе рисунков «Весняні барви Донеччини»;

Римма Медведва (переселенка из Горловки), ученица 10 класса ОШ №4 – лауреат Всеукраинского образовательного проекта «Открывай Украину» (2017 г.), а также участница проектов «Содружество школьных лидеров» и «Восток и Запад – вместе»;

Мария Смалехина (переселенка из прифронтовой Авдеевки), ученица 10 класса многопрофильного гимназии, – победитель во II и III этапах Всеукраинской олимпиады по зарубежной литературе.

Марина Голуб уточнила, всего на территории Покровского горсовета (входят города Покровск и Родинское, а также поселок Шевченко) 1 сентября открылись 16 общеобразовательных учреждений. 302 класса приняли 8 167 учеников, 909 из которых – первоклашки.

«В сравнении с прошлым учебным годом, количество детей увеличилось. В 2017-2018 гг. у нас было 292 класса и 7853 ученика (906 из них – первоклассники)», – сказала Голуб.

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