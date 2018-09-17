Россия использует Донбасс как элемент торга, – Климкин. Новости

Россия использует Донбасс как элемент глобального торга. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 сентября, во время выступления на 7-м Евроатлантическом форуме в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин (на фото).

По его словам, России невыгодно продвижение по Донбассу. «Смысл заключается в том, что России сегодня продвижение по Донбассу невыгодно… Для России Донбасс в общем не имеет никакого значения, кроме того, что они используют его как элемент торга. И людей как элемент торга, и заложников, и политзаключенных как элемент торга», – сказал Климкин.

Глава МИД считает, что относительно Украины РФ торговаться не будет. «Они будут последовательно стараться фрагментировать Украину», – сообщил он.

Он пояснил, что Донбасс Россия использует в качестве элемента глобального торга – с Евросоюзом, США – во многих вопросах.

По его мнению, Россия стремится запустить процесс федерализации, используя особенности местной власти. «Но этого по определению никогда не будет», – сказал он.