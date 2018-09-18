В Покровске рассказали, как помогают учителям-переселенцам. Новости

В 12 школах Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сейчас работает 579 учителей, 12 из них – переселенцы. Об этом «Донецким новостям» сообщила и.о. начальника отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.

Местная власть пытается помочь педагогам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «В течение 2017-2018 учебного года три семьи педагогов-переселенцев получили в собственность две двухкомнатные и одну однокомнатную квартиры от городской власти», – подчеркивает руководитель городского отдела образования.

Также Марина Голуб подчеркнула высокий уровень педагогов-ВПЛ, приехавших в Покровск. «Почти все они на протяжении последних нескольких лет награждены грамотами отдела образования, денежными поощрениями и благодарностями Покровского горсовета за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Педагоги-переселенцы берут активное участие в городских, областных и всеукраинских мероприятиях», – рассказала Голуб.

Так, учитель истории ОШ №9 Лидия Смирнова (переселенка из Донецка) заняла ІІ место в городском конкурсе юных историков, ІІ место в областном турнире философов и религиоведов, ІІІ место в городском турнире правоведов.

Учитель украинского языка и литературы Ирины Зинич, которая переехала из Горловки и сейчас преподает в УВК №1, стала победителем городского этапа Всеукраинского конкурса «Учитель года – 2018» и лауреатом областного этапа конкурса. Кроме того, она подготовила учеников-победителей Всеукраинских олимпиад по своему предмету (городской и областной этапы).

Прибывший в Покровск из Донецка учитель трудового обучения и защиты Отчизны Игорь Синявский награжден грамотой отдела образования Покровского горсовета за научно-исследовательскую работу, посвященную STEM (Science, technology, engineering, mathematics – методология в области образования, цель которой – повышение конкурентоспособности в области развития науки и технологий).

Учитель начальных классов ОШ №3 Елена Тулинова их прифронтовой Марьинки и учитель биологии этой же школы Лиана Корниенко из Донецка стали победителями I (городского) этапа конкурса «Учитель года – 2017» и лауреатами и победителями II (областного) этапа этого же конкурса.

Ранее Марина Голуб рассказала, о школьниках-переселенцах, обучающихся в Покровске, а также о дефиците учителей.

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