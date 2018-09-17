Смена «власти в ДНР»: Как Пушилин отстранил Трапезникова. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сейчас все источники преимущественно анонимные, никто не уверен в своем личном завтрашнем дне, хотя переворот, за исключением смерти Александра Захарченко и его охранника, прошел бескровно, пишет « Радио Свобода » .

Дмитрий Трапезников был « и.о. главы ДНР» до 7 сентября. Трапезников заявил, что заработные платы будут выплачиваться вовремя и « курс Александра Захарченко неизменен, команда его сплочена как никогда". Вместе с перебинтованным Александром Тимофеевым-Ташкентом он появился на могиле погибшего Захарченко, это видео посмотрели в « ДНР » все. Тогда же появилось видео о посещении жены погибшего Захарченко Натальи подразделений на линии соприкосновения. Одета она была в камуфляж и принимала рапорты каких-то военных с черным платком на голове. После этого сразу же заговорили о возможном выдвижении Натальи Захарченко на выборах будущего главы « ДНР » .

7 сентября состоялось заседание « народного совета ДНР » , на котором назначение Трапезникова было признано неконституционным, поскольку он не был « первым вице-премьером » . Новым « главой ДНР » был объявлен Денис Пушилин. « Документы о назначении Трапезникова первым вице-премьером были в общем пакете с его объявлением и.о. главы. Пушилин задержал их публикацию на официальных ресурсах ДНР, поскольку "их должен был утвердить народный совет в пятницу". В пятницу половину министров отправили на мероприятия, посвященные Дню освобождения Донбасса на Саур-могилу, остальную половину поставили перед фактом. Министра юстиции Елену Радомскую банально "развели", она сделала заявление о легитимности назначения Дениса Пушилина, и ее тут же сняли вместе с остальными ключевыми министрами Захарченко. Пушилин ведь последние полгода был ближайшим другом Трапезникова! Силовиков давно перевербовали, из Москвы прислали старых кураторов, и все было быстро перерешено » , – рассказал изданию источник РС, близкий к Трапезникову.

Денис Пушилин действительно объявил о временном новом составе «с овмина » , в котором не нашлось места бывшему « первому заместителю председателя совета министров » Дмитрию Трапезникову, « министру налогов и сборов » Александру Тимофееву-Ташкенту, « министру юстиции » Елене Радомской, « министру промышленности и торговли » Алексею Грановскому. Знаковым также было отсутствие в списке « министра обороны » Владимира Кононова (позывной « Царь » ) – «м инобороны » просто упразднили. На местах оставили « министров МВД и МГБ » . « Министра МЧС » Алексея Кострубинского сначала сняли, а через сутки снова назначили.

Что же касается «экс-министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева ( Ташкента), Трапезникова, а таже «с оветника » Захарченко по идеологии Александра Казакова, то все они просто выехали в Москву, после чего им закрыли въезд в « республику » . Все это было неожиданно, к примеру, у Трапезникова в Донецке осталась семья, он явно собирался вернуться. Об арестах бывших « министров и их самих ничего не слышно – все дисциплинированно молчат.

Напомним, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова.

Ранее сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова.