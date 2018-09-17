Акройога, дартс, мастер-классы: В Дружковке показывали, как весело отдохнуть с пользой для здоровья (Видео). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) прошли третий ежегодный фестиваль «Урбан» («Urban») и фестиваль социальных инициатив «Ucrazyans». Основная идея организаторов – показать альтернативу пассивному отдыху.

Акройога, дартс, фуд-корты, мастер-классы по скаутингу и туризму – сразу два фестиваля в этом году развернули на площади перед стадионом «Машиностроитель».

Главная цель фестиваля «Urban» – показать и рассказать людям, как можно весело отдохнуть с пользой для здоровья. «Мы стараемся сделать так, чтобы дружковчане и гости города, придя на наш фестиваль, могли отдохнуть всей семьей. Для взрослых отдельные мастер-классы, интерактивы, спортивные занятия, для детей – детские аниматоры, арт-зона, арт-классы», – сообщил организатор фестиваля «Urban» Сергей Пронкин.

Свои умения владеть собственным телом демонстрируют акробаты. Здесь же – соревнования по игре в дартс, мастер-классы от скаутов и туристических клубов. Дружковчане и гости города идею фестиваля поддержали. «Хорошее настроение. Фестиваль очень красивый. Все нам нравится», – говорит местная жительница Валентина Лисовая.

«Если честно, я сама из Константиновки, я бы хотела, чтобы и в моем городе такое было. Это какое-то объединение, в воскресенье чудесное время провождение. Я очень довольна, что мы попали сегодня в этот город», – поделилась жительница Константиновки Елена Трушина.

Организаторы фестиваля социальных инноваций «Ucrazyans» призывают всех активно участвовать в жизни города. «Здесь могут родиться идеи, здесь могут родиться партнерства и здесь может родиться настоящий активист, который будет не на словах, а на деле развивать свой город и страну», – говорит организатор фестиваля «Ucrazyans» Анастасия Прокопенко.

В числе участников фестиваля – жители Бахмута (до переименования Артемовск), Славянска, Краматорска, Новогродовки, Торецка (до переименования Дзержинска) и Лимана (до переименования Красный Лиман). Изюминкой праздника стало выступления популярных украинских рок-групп.

Источник: ТК «Донбасс»

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