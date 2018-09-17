Договор о дружбе: В РФ надеются на восстановление уже с другой властью в Украине. Новости

Подписание президентом Украины Петром Порошенко указа об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года вызвало в МИД РФ «глубокое сожаление». Об этом сегодня 17 сентября, сообщили в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В частности, в нем уточняется, что в соответствии с положениями Договора в случае официального поступления уведомления от Украины в адрес РФ Договор о дружбе прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. «Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», – говорится в комментарии.

«Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», – пишут в МИД России.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией"».

Как сообщалось ранее, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, от 1997 года, который РФ грубо нарушила, изменив законные границы, до сих пор считается действующим.

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