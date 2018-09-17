В «ДНР»: Куда дели «отряд спецназа Легион» Сергея Завдовеева (Француза) . Новости

В «ДНР» переподчинили все «силовые подразделения», одним из которых – отрядом спецназа «Легион» местного «МЧС» руководил Сергей Завдовеев (позывной «Француз», он же был и «главой общественной организации "Оплот Донбасса», созданной из членов НВФ ликвидированного Александра Захарченко, пишет «Радио Свобода».
«Оплот Донбасса» собирались выставить на следующих выборах в качестве третьего общественного объединения в «республике». Его создали в тот момент, когда Захарченко понял, что все рычаги управления в другой «общественной организации» – «Донецкой республике» – сосредоточены в руках нынешнего «врио главы ДНР» Пушилина. Номинально «Донецкая республика» самая массовая и провластная структура, на январь 2018-го было выдано 195 тысяч членских билетов. Впрочем, Пушилина тогда очень быстро и жестко потеснили: «Донецкую республику» возглавил лично Захарченко, заместитель Пушилина в общественной организации Алексей Муратов выехал из «ДНР», в «народном совете» был поставлен бывший охранник Захарченко Сергей Костенко, «депутатов», зависимых от Пушилина, в «народном совете» заменили лично лояльные к Захарченко люди. А «Оплот Донбасса» остался. «Завдовеев-Француз, можно сказать, был щитом Захарченко. Сначала он написал в соцсетях, что это переворот, а потом убрал запись и ушел в подчинение МВД, все командиры батальонов молчат, потому что у кураторов на каждого "папочка" с компроматом, которые пухнут с каждым днем: проверки выявляют множество "мертвых душ" в подразделениях, на которых исправно шла заработная плата», – рассказывает источник издания.
Отряд «Легион» Завдовеева ушел в подчинение «МВД ДНР», равно как и все «подразделения полка специального назначения». «РГСО» ударными темпами переаттестовывается и тоже перешло в «МВД», остальные «отряды» частично переподчинены «1-му армейскому корпусу ДНР» и «МГБ». Все наблюдатели в Донецке считают, что «1-й корпус, МВД и МГБ» находятся под непосредственным управлением кураторов из Москвы. За неделю из-под местного руководства «ДНР» вывели все силовые подразделения.
Ранее сообщалоь, что в неподконтрольном украинской власти Донецке сейчас все источники преимущественно анонимные, никто не уверен в своем личном завтрашнем дне, хотя переворот, за исключением смерти Александра Захарченко и его охранника, прошел бескровно.
Напомним, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова.
Также сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова.
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