В «ДНР»: Куда дели «отряд спецназа Легион» Сергея Завдовеева (Француза) . Новости

В «ДНР» переподчинили все «силовые подразделения», одним из которых – отрядом спецназа «Легион» местного «МЧС» руководил Сергей Завдовеев (позывной «Француз», он же был и «главой общественной организации "Оплот Донбасса», созданной из членов НВФ ликвидированного Александра Захарченко, пишет « Радио Свобода » .

« Оплот Донбасса » собирались выставить на следующих выборах в качестве третьего общественного объединения в « республике » . Его создали в тот момент, когда Захарченко понял, что все рычаги управления в другой « общественной организации » – « Донецкой республике » – сосредоточены в руках нынешнего « врио главы ДНР » Пушилина. Номинально « Донецкая республика » самая массовая и провластная структура, на январь 2018-го было выдано 195 тысяч членских билетов. Впрочем, Пушилина тогда очень быстро и жестко потеснили: « Донецкую республику » возглавил лично Захарченко, заместитель Пушилина в общественной организации Алексей Муратов выехал из « ДНР » , в « народном совете » был поставлен бывший охранник Захарченко Сергей Костенко, « депутатов » , зависимых от Пушилина, в « народном совете » заменили лично лояльные к Захарченко люди. А « Оплот Донбасса » остался. « Завдовеев-Француз, можно сказать, был щитом Захарченко. Сначала он написал в соцсетях, что это переворот, а потом убрал запись и ушел в подчинение МВД, все командиры батальонов молчат, потому что у кураторов на каждого "папочка" с компроматом, которые пухнут с каждым днем: проверки выявляют множество "мертвых душ" в подразделениях, на которых исправно шла заработная плата » , – рассказывает источник издания.

Отряд « Легион » Завдовеева ушел в подчинение « МВД ДНР » , равно как и все « подразделения полка специального назначения » . « РГСО » ударными темпами переаттестовывается и тоже перешло в « МВД » , остальные « отряды » частично переподчинены « 1-му армейскому корпусу ДНР » и « МГБ » . Все наблюдатели в Донецке считают, что « 1-й корпус, МВД и МГБ » находятся под непосредственным управлением кураторов из Москвы. За неделю из-под местного руководства « ДНР » вывели все силовые подразделения.

Ранее сообщалоь, что в неподконтрольном украинской власти Донецке сейчас все источники преимущественно анонимные, никто не уверен в своем личном завтрашнем дне, хотя переворот, за исключением смерти Александра Захарченко и его охранника, прошел бескровно.

Напомним, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова.

Также сообщалось, что российские кураторы приняли решение по поводу судьбы «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент»), а также «врио экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова.

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