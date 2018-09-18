Успеть за год: В Славянске приступили к проекту по строительству Областной детской больницы (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) начата подготовка к реализации проекта по строительству Областной детской больницы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в ходе последней внеочередной сессии Славянского городского совета депутаты проголосовали за выделение 2,5 млн грн на разработку проектно-сметной документации.

Решение о строительстве в Славянске областной детской клиники было принято руководством Донетчины в июне этого года в связи с тем, что в регионе отсутствуют учреждения здравоохранения III уровня для детей. Также известно, что после создания клиники в город переедут детские медицинские учреждения областного подчинения.

«Наша задача – сделать проектно-сметную документацию, чтобы работы начались уже в 2019 году. Проект сложный. Много условий, которые необходимо учесть, поэтому будут привлечены специалисты. Это специфическое направление, у нас такого в городе еще не было», – отметил в ходе сессии Славянский городской голова Вадим Лях.

Областную детскую клинику планируют разместить на территории Славянской детской городской больницы, пристроив новый корпус. По завершению инвестпроекта здесь будут работать и отремонтированная городская, и построенная новая областная детские клиники.

«Никаких решений по ликвидации городской детской больницы приниматься не будет. Детская горбольница остается, модернизируется. Ее ремонт произведут полностью за средства областного бюджета», – поясняет мэр.

«2,5 млн грн – это уже тендерная сумма. На данный момент началась подготовка к написанию технического задания, для того чтобы можно было выйти на тендер и определить подрядную организацию, которая будет заниматься проектировкой и разработкой проектно-сметной документации», – уточнила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

Также она отметила, что сейчас площади детской больницы рассчитаны на оказание помощи местным юным жителям. А по завершению проекта город получит учреждение областного уровня, где предполагается развернуть хирургическое отделение с реанимацией, где будут оказывать профильную помощь детям со всей Донецкой области. Учреждение укомплектуют высокотехнологичным оборудованием, что тоже требует определенных технических условий для его размещения. В структуре больницы также планируют разместить реанимационное отделение инфекционного, соматического, иммунологического, эндокринологического профилей. Для реализации данных задач необходимо увеличение площадей, что и предусмотрено проектом.

Новое здание будет находиться на балансе области. Предварительные сроки постройки корпуса – один год.

Сегодня Славянская детская городская больница выглядит следующим образом:

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