Отличный и умный коммуникатор: Волкер дал оценку переговорщику по Донбассу от РФ Сурковым. Новости

Прогресс в ситуации на Донбассе возможен до выборов в Украине. Так считает специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает «РБК-Украина».

«Возможно все. Продолжаются переговоры о перемирии, о введении миротворцев ООН и так далее. Но все в руках России. Сейчас они не демонстрируют никакой готовности к тому, чтобы двигаться вперед. Но однажды Россия к этому придет, и мы всегда должны быть готовы. Полагаю, пока что они будут ждать результатов выборов. Но точно этого никто не знает», – сказал Волкер.

«В 2017 году, вплоть до января 2018 года, русские изучали свои возможности и то, чего они могут добиться. После этого они сфокусировались на том, чтобы Владимир Путин был спокойно переизбран, а потом перезапустил правительство. И в тот же период Россия пыталась показать свою мощь. Мы увидели историю со Скрипалями, видеоролики с запуском баллистической ракеты на Флориду, атаки в Сирии и т.д. Это все продолжается и в поствыборный период», – констатировал спецпредставитель США по Украине.

Он также прокомментировал ситуацию с российским переговорщиком по Донбассу, советником президента РФ Владиславом Сурковым. «Вскоре после переизбрания Путина Сурков принял участие во встрече с канцлером ФРГ Меркель, мы с ними коммуницировали по вопросам Донбасса, были отдельные заявления о том, что он и дальше отвечает за эти вопросы. Время от времени мы замечаем какие-то закулисные маневры, в которые он тоже втянут. В целом, мы готовы общаться с любым человеком, которого уполномочит Путин, но пока представляется, что он видит на этом месте Суркова. И я вполне доволен этим, я думаю, наши переговоры проходят на высоком профессиональном уровне, он отличный и умный коммуникатор», – уточнил Курт Волкер.