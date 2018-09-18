На станцию Донецк-2 приходят поезда из РФ, – соцсети (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке через станцию Донецк-2 в настоящее время ходит электричка только по одному направлению из Ясиноватой в Иловайск. Об этом пишут в соцсетях.

Кроме того, на путях можно увидеть товарные поезда, на которых видно, что они принадлежат российской железной дороге.

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