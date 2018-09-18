В «ДНР»: Жители Донецка рассказали, сколько платят за аренду квартир. Новости

Цена на аренду квартиры в неподконтрольном украинской власти Донецке зависит, в первую очередь, насколько район приближен к прифронтовой зоне, насколько он «тихий» в плане военных действий. Об этом пишут местные жители, обсуждая стоимость аренды квартир в городе.

Так, они распределили районы города следующим образом:

самые дешевые квартиры для аренды – Петровский, Куйбышевский, Киевский (после Ветки, где начинаются разрушения из-за обстрелов, Путиловка) – стоимость «двушки» будет составлять до 3000 руб. (1230 грн по местному курсу валют) +коммуналка;

самые дорогие квартиры – Киевский (район ТРЦ «Донецк-сити»), Калининский, Ворошиловский (особенно бульвар Пушкина) – подальше именно от «центровых» мест стоимость «двушки» среднего уровня комфорта составляет от 5000-5500 +коммуналка (2050-2260 грн), в центральных точках квартиры с «евроремонтом» – от 10 тыс. руб. (4100 грн);

самые безопасные с точки зрения обстрелов – Буденновский, Пролетарский и Калининский районы.

Также жители города делятся информацией, за сколько они сейчас снимают однокомнатную квартиру, отмечая, что в целом аренда «однушки» с техникой, нормальным ремонтом колеблется от 3000-6000 руб. (1230-2460 грн):

Влад: «Снимаю за 2000 руб. + 200 руб. за свет и воду (820 грн + 82 грн)»;

Анастасия: «1 800 руб. (740 грн)+ коммуналка, но это по знакомству»;

Афродита: «1000 руб. (410 грн) – это Путиловка»;

Регина: «Где вы такие цены берете? Я на "Мирном" 4500 руб. (1850 грн) плачу»;

Ирина: «У меня на работе зарплата – 3 680 руб. (1510 грн), а за съем – 3280 руб. (1350 грн) и двое детей. И как дальше?».

«Я снимала "двушку" за 3500 руб. (1440 грн) в Пролетарском районе. Условия – "бабушкин вариант". Знакомая снимает "двушку" вполне приемлемую в Калининском – за 5000 руб. (2050 грн). Ремонт хороший. Техника вся новая. За 7000-8000 руб. (2870-3280 грн) можно найти очень даже хорошую квартиру. Тут еще вопрос в районе. "Двушка" за 8000 руб. в Пролетарском и Ворошиловском – это абсолютно разные "двушки" ))) Если с финансовыми возможностями все в порядке, то я бы предпочла Калининский или Ворошиловский районы. И то... все районы большие. Если брать Калининский район, то, например, я бы жила в районе Калининского рынка, но не жила бы в районе ТЦ "Олди" или ГорГАИ (тоже Калининский район)», – отмечает дончанка Елена.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе наибольшим спросом пользуется однокомнатная или двухкомнатная квартира в Центральном районе с «косметическим» ремонтом. Снять «однушку» стоит примерно 2 тыс. грн плюс оплата коммунальных услуг, цена «двушки» – от 2,5 тыс. грн плюс «коммуналка». Но в городе есть случаи, когда те же переселенцы снимают квартиры исключительно за оплату коммунальных услуг.

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