В школах Покровска не хватает учителей. Новости

В школах Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) не хватает преподавателей. Об этом «Донецким новостям» сообщила и.о. начальника отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.

По словам руководителя отдела образования, в 12-ти общеобразовательных учреждений работают 579 учителей. Но преподавателей не хватает, и сейчас на одного учителя приходится примерно 500 учеников.

«Как и в прошлом году, нам не хватает учителей физики, химии, математики. Молодых специалистов отпугивают невысокие зарплаты (не более 4 тыс. грн), а преподаватели пенсионного и предпенсионного возраста не всегда готовы к изменениям в учебных программах», – признается Марина Голуб.

С целью решения проблемы отдел образования тесно сотрудничает с центром занятости. Руководители учебных заведений проводят собеседования с молодыми специалистами, которые завершают учебу в педагогическом колледже Покровска. Им предлагают поступать на заочные отделения вузов по тем специальностям, которых не хватает в школах.

Также налажено сотрудничество с педвузами области (с тем же Славянским педуниверситетом), создаются программы помощи молодым специалистам, которые придут работать в общеобразовательные учреждения Покровска.

Голуб уточнила, что не хватает не только учителей, но и руководителей учебных заведений. В состав Покровского горсовета входят города Покровск и Родинское, а также поселок Шевченко. Здесь суммарно насчитывается 16 учебных учреждений. При этом 25 июля текущего года конкурс директоров был объявлен в 14-ти из 16 школ. К участию в нем было допущено 12 претендентов на должности руководителей 9-ти школ. Конкурс пока в процессе.

Но ни одного заявления не было подано на вакантные места в 5-ти учебных заведениях Покровска и Родинского. Конкурс там признан несостоявшимся (будет объявлен новый), нынешние руководители остались с приставкой «и.о.».

Как ранее сообщила Марина Голуб, 1 сентября открылись 16 общеобразовательных заведений отдела образования Покровского. 302 класса приняли 8 167 учеников, 909 из которых – первоклашки. В сравнении с прошлым учебным годом, количество школьников увеличилось на 314 чел. (на 4%).

Читайте также: