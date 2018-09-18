В школах Покровска не хватает учителей. Новости

В школах Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) не хватает преподавателей. Об этом «Донецким новостям» сообщила и.о. начальника отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб.
По словам руководителя отдела образования, в 12-ти общеобразовательных учреждений работают 579 учителей. Но преподавателей не хватает, и сейчас на одного учителя приходится примерно 500 учеников.
«Как и в прошлом году, нам не хватает учителей физики, химии, математики. Молодых специалистов отпугивают невысокие зарплаты (не более 4 тыс. грн), а преподаватели пенсионного и предпенсионного возраста не всегда готовы к изменениям в учебных программах», – признается Марина Голуб.
С целью решения проблемы отдел образования тесно сотрудничает с центром занятости. Руководители учебных заведений проводят собеседования с молодыми специалистами, которые завершают учебу в педагогическом колледже Покровска. Им предлагают поступать на заочные отделения вузов по тем специальностям, которых не хватает в школах.
Также налажено сотрудничество с педвузами области (с тем же Славянским педуниверситетом), создаются программы помощи молодым специалистам, которые придут работать в общеобразовательные учреждения Покровска.
Голуб уточнила, что не хватает не только учителей, но и руководителей учебных заведений. В состав Покровского горсовета входят города Покровск и Родинское, а также поселок Шевченко. Здесь суммарно насчитывается 16 учебных учреждений. При этом 25 июля текущего года конкурс директоров был объявлен в 14-ти из 16 школ. К участию в нем было допущено 12 претендентов на должности руководителей 9-ти школ. Конкурс пока в процессе.
Но ни одного заявления не было подано на вакантные места в 5-ти учебных заведениях Покровска и Родинского. Конкурс там признан несостоявшимся (будет объявлен новый), нынешние руководители остались с приставкой «и.о.».
Как ранее сообщила Марина Голуб, 1 сентября открылись 16 общеобразовательных заведений отдела образования Покровского. 302 класса приняли 8 167 учеников, 909 из которых – первоклашки. В сравнении с прошлым учебным годом, количество школьников увеличилось на 314 чел. (на 4%).
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