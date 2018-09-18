План о «Новороссии» возвращается: Новый фронт войны Путина в Украине. Новости

Сейчас в информационное пространство Украины вбрасываются разного рода сообщения и тезисы для продолжения той войны, которую Российская Федерация начала в 2014 году, но уже на повестке дня выборов. Об рассказал политолог Сергей Таран.

«Тезис, что есть или должен быть какой-то кандидат "от юго-востока". Имеется ввиду, что это какое-то географическое образование, которое якобы имеет своего кандидата и проходит по тем границам, о которых мечтал в свое время Путин, но усилиями украинских политиков и патриотов это удалось остановить», – говорит он.

«Нет такого географического понятия, но Путину очень бы хотелось, чтобы оно было, потому что это возвращает нас к плану о создании "Новороссии", как отдельной политической группировки, которую российские войска пытались создать на территории Украины. Это план возвращения Путина на украинскую территорию», – продолжил Таран.

По его словам, также России выгодны информационные манипуляции с урегулированием вооруженного конфликта на Донбассе на условиях «мира любой ценой», чтобы украинские политики пошли на выгодный РФ компромисс.

«Если в России хоть немного увидят, что Украина идет на уступки, РФ усилит давление, потому что увидит, что это работает. В этом случае мы не увидим мир, мы увидим еще большую войну, которая будет уже не только на востоке Украины, а переместится в наши города, на электоральные участки и создаст еще большую и достаточно серьезную дестабилизацию», – подчеркнул политолог.

«Поэтому, я думаю, что Путин, безусловно, имеет планы на украинские выборы, на Украину. Странно было бы, если бы не имел, ведь даже на Западе признают его вмешательство в украинские выборы, в выборы в США и в выборы в других европейских странах. Как это он не будет вмешиваться в выборы страны, с которой ведет войну? Конечно, будет вмешиваться», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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