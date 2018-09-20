Верховная Рада включила в повестку дня законопроект об изменениях в Конституцию Украины. Новости

Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект об изменениях в Конституцию относительно закрепления внешнеполитического курса по членству в Европейском Союзе и НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 20 сентября, проголосовал 321 народный депутат.
Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в организации Североатлантического договора) направлен для получения заключения в Конституционный суд Украины, а вопросы изменений в Основной закон продолжат рассматривать сегодня.
Напомним, в ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать изменения в Основной закон.
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