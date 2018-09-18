Местные жители рассказали о двух ДТП в неподконтрольном Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 16 сентября одно ДТП произошло в районе «Цирка», второе – по ул. Зверькова. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, 16 сентября легковой автомобиль въехал в маршрутку.

«Донецк. Воскресное утро на "Цирке"», – написал очевидец.

Кроме того, местные жители сообщают, что 16 сентября произошло ДТП на ул. Зверькова в Донецке. В этом случае столкнулись легковые авто.

О том, есть ли пострадавшие, информации нет.

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