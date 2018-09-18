СМИ и выборы: Из каких источников украинцы получают информацию (Инфографика). Новости

В Украине лидирующим источником получения информации у населения остается телевидение. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине в Киеве рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Приближается избирательная кампания, и принципиальным является вопрос, из каких источников население получает информацию, какие каналы будут влиять в первую очередь на определение, за кого люди проголосуют», – сказал он.

«Как и в предыдущие годы, доминирует телевидение Украины – 76% населения получают информацию именно от телеканалов Украины. При этом 50% уже отмечают интернет – этот источник еще не является доминирующим и приоритетным, но его роль настолько выросла, что это может создавать сюрпризы в ходе избирательных кампаний», – продолжил Грушецкий.

По его словам, во всех регионах Украины доминирует телевидение, как источник информации для населения. «В Киеве почти одинаковое количество людей говорят и о телевидении, и об интернете. Киев будет, возможно, первым городом, где использование источников информации из интернета может существенно повлиять на политический ландшафт и на то, как будут голосовать избиратели», – отметил эксперт.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, исследование также показало, что около 40% украинцев сомневаются в своем выборе президента, и для многих выбор главы государства сейчас не актуален.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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