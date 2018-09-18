Через Мариуполь в Крым: Россия не оставила план сухопутного коридора. Новости

У украинских властей есть две причины, по которым было принято решение о создании военно-морской базы в Азовском море. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Первая – еще в начале лета были громкие разговоры о том, что Российская Федерация не оставила план сухопутного коридора на Крым, и один из пунктов – это именно Мариуполь», – сказал он.

По его словам, чтобы успокоить население и усилить контроль, к Азовскому побережью были подтянуты подразделения морской пехоты и других воинских частей из состава Объединенных сил. «Были проведены учения, в том числе с использованием авиации, пограничных катеров, чтобы было понятно, что любая попытка высадить войска на Азовском побережье будет отбита», – продолжил Гримчак.

«Второе – это те провокации, которые происходят с кораблями, которые идут через Керченский пролив, которые останавливают и "досматривают". Хотя это по большому счету не является нарушением международных законов, согласно договору между Украиной и Россией о совместном использовании Азовского моря, пограничная служба РФ имеет право это делать, но она этим правом, условно говоря, злоупотребляет», – сказал он.

Ранее сообщалось, Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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