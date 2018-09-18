Ситуация в пунктах пропуска утром 18 сентября: Проезда ожидали 195 авто. Новости

Сегодня утром, 18 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7890 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8380 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7260 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3510 человек и 790 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11030 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/45;

КПВВ «Марьинка» – 0/45;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;

КПВВ «Гнутово» – 25/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Stranger»: «6:13. Еленовка: на выезд приближается к повороту».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.