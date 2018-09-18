В Краматорске совершивший ДТП водитель предлагал полицейским взятку (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый виновник ДТП, чтобы избежать ответственности, предложил полицейским неправомерную выгоду. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Как сообщили в полиции, 16 сентября экипаж патрульных получил вызов о ДТП без пострадавших: на ул. Дворцовой в Краматорске столкнулись автомобили «Geely» и «Ваз». Как оказалось, авария произошла из-за того, что водитель «Geely» не учел безопасную дистанцию. Кроме того, у мужчины патрульные заметили признаки алкогольного опьянения.

На предложение пройти освидетельствование мужчина согласился. Результат проверки оказался положительным – 2,68 промилле, что в 13 раз выше нормы.

При составлении административных материалов по ст. 124 Кодекса Украины об Административных правонарушениях (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 126 КУоАП (Управление без водительского удостоверения или иных обязательных документов) и ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) мужчина неоднократно предлагал неправомерную выгоду в сумме 6 тыс. грн. Патрульные несколько раз предупреждали гражданина о последствиях его «предложения», но он настаивал. Поэтому на место происшествия правоохранители вызвали следователей.

Также в полиции рассказали, что в целом за управление в нетрезвом состоянии в течение выходных патрульные полицейские составили 13 протоколов.

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