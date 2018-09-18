В Мариуполе патрульные привлекли к ответственности нетрезвого таксиста (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные привлекли к ответственности нетрезвого таксиста. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, днем на линию «102» обратился заявитель, который сообщил, что по пр. Металлургов между 2-мя многоэтажками водитель автомобиля «Daewoo Lanos» употребляет алкоголь. Прибыв на место, патрульные заметили указанный автомобиль с шашкой такси, однако водитель, который находился неподалеку, никуда ехать не собирался.

Поскольку никаких правонарушений гражданин не совершил, инспекторы уехали. Однако во время патрулирования прилегающей территории они увидели указанную машину и последовали за ней. Во время поворота направо водитель не подал сигнал соответствующим указателем, что дало повод остановить транспортное средство.

Пообщавшись с водителем и проверив его документы, полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя. Он согласился пройти тест с помощью газоанализатора, который подтвердил нетрезвое состояние нарушителя: 0,5 промилле алкоголя в крови, что в 2,5 раза больше допустимого.

В результате 41-летний мужчина получил постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об Административных правонарушениях и административный протокол по ч. 1 ст. 130.

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