Россия провоцирует Украину на военные действия на Азовском море, – Гримчак. Новости

Россия давно готовилась к провокациям на Азовском море и сейчас провоцирует Украину на начало полномасштабных военных действий. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Россия фактически провоцирует Украину на начало полномасштабных боевых действий, но нужно сказать, что такие провокации происходят не только в этом году. На моей памяти – пограничная служба ФСБ РФ обстреляла и ранила наших рыбаков, преследование было, и задержание, потом были решения, чтобы их вызволить», – сказал он.

По его словам, подобные провокации со стороны России продолжаются из-за того, что в 2003 году был подписан договор о совместном использовании с Украиной акватории Азовского моря. «Не была проведена демаркация границ. В 2005 году я работал заместителем главы Донецкой облгосадминистрации, в мои обязанности входило участие в группе по демаркации границы. За те годы, когда я там работал, эта группа ни разу не собралась именно потому, что Российская Федерация категорически отказывалась проводить такую работу. Готовились они [к провокациям на Азовском море] давно», – отметил Гримчак.

Замминистра МинВОТ также назвал две причины создания военно-морской базы на Азовском море. «Когда мы говорим о военно-морской базе, нужно понимать, что Азовское море является очень мелким, самая большая глубина – 14 м. далеко не все военные суда могут лавировать в Азовском море. Большие военные суда там просто не смогут ходить, поэтому создание москитных флотов именно в Азовском море имеет смысл», – добавил он.

Ранее сообщалось, Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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