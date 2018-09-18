В Бахмуте таксист под наркотиками возил пассажиров. Новости

В Бахмуте (до переим.: Артемовск, Донецкая обл.) полицейские обнаружили водителя такси, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Медицинская экспертиза подтвердила, что в крови мужчины – наркотики. Нарушителя отстранили от управления транспортом и привлекли к ответственности. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Полицейские остановили транспортное средство и доставили 31-летнего водителя в наркодиспансер. Медики подтвердили наличие в крови мужчины наркотиков. А при осмотре у него было обнаружено наркотическое вещество – каннабис.

В отношении правонарушителя полицейскими составлен административный протокол по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса об административных правонарушениях. Также у мужчины изъяты водительские права, а сам он временно отстранен от управления автотранспортом.

Вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины сейчас решается.

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