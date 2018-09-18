В Меловом власти обсуждали меры по недопущению провокаций со стороны РФ. Новости

В Меловом (Луганская обл.) обсудили меры по обеспечению соблюдения требований пограничного режима жителями района и по недопущению провокаций со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Меловской райгосадминистрации.

17 сентября такие меры обсуждали на заседании коллегии райгосадминистрации. По словам председателя райгосадминистрации Артура Короля, ситуация, которая сложилась в настоящее время на государственной границе между Украиной и РФ на территории пгт Меловое, является результатом невыполнения требований пограничного законодательства. Как он отметил, еще в 1998 году правительством было принято Постановление №1147 «О пограничном режиме», которым было определено установить вдоль государственной границы Украины на сухопутных участках и вдоль берегов пограничных рек, озер и других водоемов пограничную полосу.

Глава района акцентировал внимание на мероприятиях, предпринимаемых органами областной и районной власти, правоохранительными структурами, которые направлены на недопущение провокационных действий со стороны военных формирований Российской Федерации в пределах Меловского района Луганской области.

Так, почти за 3 недели, в срочном порядке на украинскую территорию был перенесен межгосударственный пункт пропуска «Меловое», который с 13 сентября 2018 года функционирует в нормальном пропускном режиме. Обустроена объездная рокадная полевая дорога между селами Алексеевка и Зориновка. Кроме того, снято ограничение движения грузовых автомобилей в Меловом по ряду улиц и установлены дорожные знаки с ограничением скорости движения.

В связи с осуществлением представителями РФ работ по инженерному обустройству государственной границы (установки ограждений) по улице Дружбы Народов введено одностороннее движение автотранспорта по улице Дружбы Народов пгт Меловое от пункта пропуска «Меловое» до перекрестка ул. Армейской и ул. Дружбы Народов. Службой автомобильных дорог в Луганской области продолжается обустройство ул. Дружбы Народов в поселке дорожными знаками.

Как сообщили в пресс-службе, также рассматриваются различные варианты своевременного оказания медицинской помощи и обеспечения транспортным сообщением жителей населенных пунктов Никольского, Морозовского и Зориковского сельских советов.

Напомним, в начале августа россияне заблокировали автодорогу, соединяющую украинские райцентры Меловое и Марковку потому, что часть трассы проходила по территории РФ. Теперь здесь стоят бетонные блоки. Районная власть проложила грунтовую дорогу в объезд. Но, по словам местных, она станет непригодной для использования, как только начнется осенняя слякоть. Недавно в Меловом российские пограничники начали устанавливать прямо в асфальте столбы, сейчас натягивают на них колючую проволоку.

Как сообщалось ранее, пункт пропуска «Меловое», перенесенный из РФ на территорию Украины, начал работу 13 сентября.

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