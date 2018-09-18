Сводка из зоны ООС за 17 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм НВФ обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты украинских войск у Павлополя противник также обстрелял из миномета калибром 120 мм.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на мариупольском направлении, где НВФ обстреляли опорные пункты Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» утверждают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 121 единица. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелами оказались поселок Старомихайловка на западе Донецка, прилегающие к Ясиноватой села Яковлевка, Минеральное и Васильевка, поселок шахты имени Гагарина в Горловке, поселок Доломитное и село Зайцево к северу от Горловки, а также села Заиченко, Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Саханка, Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.)».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины", обстреляв позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Донецкий. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов станковых, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия».