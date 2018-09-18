В поисках правды: Правозащитники сняли фильм о событиях в прифронтовой Марьинке. Новости

Правозащитники сняли фильм о событиях в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.), который является иллюстрацией их отчета под названием «В поисках правды и преследование военных преступлений», которым пытаются привлечь внимание международного сообщества к важности внедрения норм переходного правосудия на Донбассе. Об этом рассказала юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Виталия Лебедь.

«Марьинка – небольшой прифронтовой город, который был обстрелян несколько раз, в результате чего, по нашим сведениям погибли около 40 гражданских, около 70 украинских военных, а также около 50 представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ)», – говорит она.

«В этом фильме и нашем отчете коротко показана история, что происходило, как все начиналось, что население этого небольшого городка, состоящее из 9 тыс. человек, в начале конфликта было разделено на две части – одни были сторонниками проведения "референдума" и хотели присоединения к "ДНР", другие – отстаивали точку зрения, что Марьинка должна быть украинским городом», – продолжила Лебедь.

Она напомнила, что после того, как НВФ захватили Донецк, именно Марьинка должна была стать второй мишенью из-за своего стратегического территориального расположения. «Длительное время были очень сильные бои между двумя сторонами, и, конечно, жертвами в первую очередь стало гражданское население. Было очень много не избирательных обстрелов, которыми были разрушены дома, административные центры, больница, музей. Это все свидетельствует о военных преступлениях, о которых нужно говорить, и о которых нужно заявлять», – подчеркнула юрист.

«Названием "В поисках правды" мы хотим рассказать о той правде, которую мы знаем от очевидцев, от людей, которые были там и являются потерпевшими в результате таких событий», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «UATV»

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