Губернатор показал, как восстанавливают мост через реку Бык (Видео). Новости

В Анновке (Добропольский р-н, Донецкая обл.) продолжается капитальный ремонт аварийного моста через реку Бык. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

По его словам, мост был построен в 50-х годах прошлого века и уже длительное время находился в аварийном состоянии. Ремонт моста начали в прошлом году, но приостановили – понадобилась существенная корректировка проектной документации.

Как сообщил Куць, работы возобновили в середине августа, и сейчас работники компании «Мостстройком» устраивают фундамент 2-х опор моста, забивают бетонные сваи. «Одна опора из 20 забивных свай уже готова, вторую завершают. По плану ремонт продлится до конца текущего года. После его завершения получим новый современный мост – с пешеходными дорожками и расширенной до 9 метров проезжей частью. Стоимость проекта 10,1 млн грн. Деньги выделяются из Государственного дорожного фонда и областного бюджета (средства, поступившие от так называемого "таможенного" эксперимента)», – рассказал губернатор.

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