За год суды Донбасса не рассмотрели ни одного дела по организованной преступности, – Аброськин (Инфографика). Новости

Полиция набирает обороты по документированию организованной преступности. Так, на рассмотрение в суды Донецкой области поступило 25 уголовных дел, в суды Луганской области – 34 дела. Однако ни одно из них не рассмотрено. Об этом 17 сентября на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин (на фото).

По его словам, полиция ежедневно набирает обороты по документированию организованной преступности. На сегодня с начала текущего года в суд направлено 198 дел. При этом на рассмотрении в судах находится 457 дел, направленных в суд за последние 5 лет. «Но за весь 2018 год рассмотрено лишь 27 дел указанной категории», – сообщил Аброськин.

«Ни одного дела в течение года не рассмотрено в Винницкой области, где в суде находится 13 дел, Волынской (18), Днепропетровской (27), Донецкой (25), Киевской (31), Луганской (34), Одесской (41), Черкасской (20) и т. д.», – добавил он.