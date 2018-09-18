Число военных преступлений на Донбассе растет, – правозащитники. Новости

Число военных преступлений на Донбассе растет, но точных данных о нарушениях прав человека на востоке Украины пока нет ни у кого. Об этом рассказала юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека Виталия Лебедь, комментируя важность создания законодательной базы для системы переходного правосудия в Украине.

«О точном количестве военных преступлений сейчас сложно говорить, нет точной цифры на сегодняшний день. Более того, мы знаем. Что каждый день гибнут наши военные, гибнут мирные жители и это число, к сожалению, растет», – говорит она.

«По последним данным ООН, всего за 4 года конфликта около 2,5 тыс. гражданских было убито и около 9 тыс. человек были ранены. Если говорить о военных, насчитывается около 3,5 тыс. убитых и 8,5 тыс. раненых. В Украине из-за вооруженного конфликта около 4,5 млн жителей сейчас находятся в сложной гуманитарной ситуации и им нужна помощь», – продолжила Лебедь.

По ее словам, документированием военных преступлений занимаются правительственные органы Украины, в частности военная прокуратура, которая также проводит расследования, и правозащитники. «Также многое делается сейчас гражданским обществом, например, наша организация собирает информацию и систематизирует эти данные, которые далее мы используем в международных судебных инстанциях», – добавила юрист.

Как сообщалось ранее, правозащитники сняли фильм о событиях в прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.), который является иллюстрацией их отчета под названием «В поисках правды и преследование военных преступлений», которым пытаются привлечь внимание международного сообщества к важности внедрения норм переходного правосудия на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «UATV»

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