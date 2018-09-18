Рада ввела отдельные тарифы на доставку прессы на Донбассе. Новости

Верховная Рада ввела отдельные тарифы на доставку периодической печати на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в тексте опубликованного на сайте Верховной Рады закона.

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8114 «О внесении изменения в закон "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (относительно противодействия вражеской пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, местом жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия)».

Сегодня, 18 сентября, документ был принят: за принятие проголосовали 235 депутатов.

«На территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия, устанавливаются отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территории этих областей», – говорится в тексте.

Также указано, что закон «вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует временно на срок 5 лет со дня вступления в силу».

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