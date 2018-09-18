Для создания военно-морской базы на Азовском море трех месяцев мало, – Гайдук. Новости

На создание военно-морской базы на Азовском море заявленных правительством трех месяцев мало, потому что у этого объекта есть свои особенности. Об этом рассказал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

«Мы должны принимать во внимание наличие береговой инфраструктуры и причального фронта, в том числе учитывать, что приближается зима. Есть особенности Азовского моря, которые связаны с ледовой обстановкой, со штормами», – говорит он.

«Поэтому сложный вопрос, насколько возможно за этот период времени сформировать военно-морскую базу. По опыту я скажу, что такие организационные штатные мероприятия при своевременной подготовке проводятся, как минимум, на протяжении года, а то и дольше», – заявил Гайдук.

По его словам, военно-морская база включает в себя целый комплекс военных частей. «По опыту Крыма – это минимум дивизион кораблей охраны и обеспечения, это склады технического и тылового обеспечения, склады боеприпасов, радиотехнические подразделения, подразделения охраны и обороны, подразделения связи. Это целый комплекс военных частей, которые находятся под единым руководством военно-морской базы», – сказал он.

«Я себе сложно представляю, как можно за три месяца сформировать такой комплект сил для выполнения заданий, которые возложены на военно-морскую базу. На мой взгляд, для выравнивания ситуации однозначно нужно наращивать комплект сил, но на данном этапе, учитывая близость зоны операции Объединенных сил, я бы говорил не о военно-морской базе, а о пункте маневренного базирования», – резюмировал экс-командующий ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года..

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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